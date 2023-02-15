Жителей Пензенской области заподозрили в диверсиях на железной дороге

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту совершения поджога на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Четверо жителей Пензенской области стали фигурантами уголовного дела по ст. 281 УК РФ (диверсия).

По данным следствия, в декабре 2022 года подозреваемые – 16, 18 (двое) и 24 лет - действуя группой лиц по предварительному сговору на территории Пензы совершили два поджога объектов инфраструктуры на Куйбышевской железной дороге. Собственнику инфраструктуры причинен ущерб на сумму более 600 тыс. руб. Противоправные действия пресекли сотрудники УФСБ.

Выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Марина Ковалева