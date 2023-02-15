Пермского производителя промоборудования оштрафовали за перевозку опасного груза без лицензии

Пермская транспортная прокуратура привлекла ООО «Меридиан» к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения). Как пояснили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что общество осуществляло перевозку опасного груза через реку Чусовую на буксируемой судном барже-площадке при отсутствии соответствующей лицензии. Компании назначен штраф в размере 30 тыс. руб., ее директор привлечен к дисциплинарной ответственности. На данный момент все нарушения устранены.

ООО «Меридиан» зарегистрировано в Перми в 2005 году. Производит автоматизированное оборудование для алкогольной, фармацевтической и молочной промышленности, а также оборудование для производства укупорочных изделий. Основной учредитель компании — пермский бизнесмен Алексей Филиппов, владеющий 98,04% в ее уставном капитале, еще 1,96% принадлежит Юлия Филипповой. Управляющей компанией предприятия является зарегистрированное в Москве ООО «Меридиан Глобал», которое возглавляет господин Филиппов. По данным Kartoteka.ru, выручка ООО «Меридиан» в 2021 году составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 139,4 млн руб.