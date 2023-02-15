В Абинске 18-летний мотоциклист без прав погиб в ДТП с Nissan

Вечером во вторник, 14 февраля, в Абинске 18-летний мотоциклист погиб в результате столкновения с Nissan Almera. Об этом сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края.

Фото: ДТП Абинск / Telegram

Авария произошла около восьми часов вечера на улице Советов. По предварительной информации, на нерегулируемом перекрестке водитель мотоцикла не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой. За рулем Nissan Almera находился 36-летний мужчина.

«Мотоциклист не имел водительского удостоверения, в результате аварии он погиб на месте. По факту случившегося проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

Тат Гаспарян

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