В Краснодаре будут судить мошенника за обман трех жителей на 27 млн рублей

Житель Краснодара занял у трех граждан 27 млн руб., пообещав высокие проценты. Однако деньги он потратил, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

37-летний житель Краснодара заключил с тремя гражданами договоры займа денег, пообещав им высокие процентные выплаты. Чтобы ему поверили, одной из заемщиков он выплатил проценты. Но по истечении срока договора основную сумму долга мужчина не выплатил, а потратил ее.

На него завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). На период предварительного следствия он находился под подпиской о невыезде. Элитную иномарку мужчины стоимостью более 7 млн руб. арестовали. Полиция завершила расследование уголовного дела и вместе с утвержденным обвинительным заключением направила его в Ленинский районный суд Краснодара. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram