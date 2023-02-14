Полицейский отдела МВД по Озинскому району подозревается в покушении на мошенничество

В Ершове Саратовской области возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Об этом сообщает СУ СК.

По версии следствия, 29 января сотрудник ОМВД России по Озинскому району потребовал у гражданина 400 тыс. руб. за содействие в не привлечении его к уголовной ответственности, и 9 февраля, после передачи денежных средств полицейского задержали сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Проводятся следственные действия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. В случае подтверждения вины его обещают уволить из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководителей - привлечь к дисциплинарной ответственности.

Марина Ковалева