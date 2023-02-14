Сбежавшего из воинской части мобилизованного задержали в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала 38-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске за самовольное оставление воинской части. Призванного в рамках частичной мобилизации петербуржца искали почти полтора месяца.

Мужчину обнаружили и задержали на Хасанской улице днем 13 февраля. После следственных действий его отпустили под подписку о невыезде.

Петербуржец оставил воинскую часть 4 декабря, но в розыск его объявили только к новогодним канникулам. В войсках задержанный должен был получить специальность помощника гранатометчика, пишет «Фонтанка». В прошлом, отмечает издание, у него была судимость по ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

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