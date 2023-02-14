В Петербурге на сутки отменят курсирование 17 электричек

17 регулярных пригородных поездов Балтийского направления РЖД не будут ходить в Санкт-Петербурге и Ленобласти 21 февраля, сообщила пресс-служба «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» (СЗППК). Частично на маршруте Петербург — Гатчина отмененные поезда заменят восемь дополнительных составов.

«По техническим причинам 21 февраля 2023 года изменяется движение пригородных поездов. Отменяются поезда № 6315, № 6317, № 6321, № 6329, № 7337 "Ласточка", № 6351, № 6355, №6365/6366, № 6369, № 6326, № 6328, № 6332, № 6342, № 7350, № 6356, № 6360, № 6369/6370»,— говорится в сообщении пресс-службы СЗППК.

Изменение расписания в компании объяснили техническими причинами, не уточнив их.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на длинных февральских выходных между Петербургом и городами Беларуси запустят дополнительные поезда.

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