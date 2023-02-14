В Краснодаре 21% жителей налаживают личную жизнь на работе

В Краснодаре каждый пятый горожанин (21%) заявил, что встретил свою вторую половину на работе. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Второе место по популярности знакомств для отношений занимают соцсети и интернет (18%). Из них 10% пришлось на мессенджеры и социальные сети, 8% — на сайты и приложения для знакомств.

Встретили свою любовь благодаря друзьям 11% опрошенных. На улице со своими спутниками познакомились 8% респондентов. В университете сложились пары у 5% краснодарцев, в школьные годы — у 4%. Еще 3% опрошенных заявили, что до создания пары были соседями, 2% завели отношения на отдыхе. По 1% пришлось на парки, клубы и дачи. Один из 100 респондентов заявил, что был знаком с избранницей с раннего детства.

Анастасия Донскова

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