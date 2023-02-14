Двух 22-летних наркокурьеров из Башкортостана задержали в Ижевске

В столице Удмуртии на территории частного сектора в Индустриальном районе задержали двух молодых людей, у которых обнаружили 12 свертков с синтетическим наркотиком. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, задержанными оказались уроженцы Башкортостана 2001 года рождения.

Установлено, что молодые люди являются закладчиками интернет-магазина. В Ижевск они приехали несколько месяцев назад для оборота наркотиков. Всего на территории частного сектора, где были задержаны подозреваемые, обнаружили 10 закладок с аналогичным веществом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228. 1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Подозреваемые, которым грозит до 20 лет лишения свободы, водворены в изолятор временного содержания.