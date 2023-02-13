The Times: глава Минобороны Великобритании просит увеличить оборонный бюджет страны на 20%

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес поддерживает увеличение оборонного бюджета страны с £8 млрд ($9,6 млрд) до £11 млрд ($13,2 млрд) в следующие два года — на 20%. По его мнению, это позволит покрыть расходы, вызванные инфляцией, колебанием валютных курсов и финансированием НАТО и Украины. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По информации издания, Бен Уоллес обратился с подобной просьбой к главе Минфина Джереми Ханту. Ведомство не поддерживает идею Минобороны. Там опасаются, что инициатива потребует сокращения трат на другие сферы или повышения налогов.

По словам источника газеты в Минобороны, увеличение финансирования необходимо для того, чтобы ведомство смогло поддерживать военную технику в нормальном состоянии. «Министерство обороны особенно подвержено инфляции из-за суммы, которую оно тратит на военную экипировку. Мир стал значительно опаснее. Пришло время инвестировать»,— сказал он.

В декабре 2022 года инфляция в Великобритании достигла 10,5%, из-за чего Банк Англии повысил ключевую ставку до 4%. Как отмечает The Times, Минобороны в прошлом году потратило £14 млрд на военное оборудование.

Что происходит на 355-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко