В Краснодаре прошла конференция для профессиональных продавцов стройматериалов и мебели

В Краснодаре состоялась конференция, посвященная рынку стройматериалов и мебели. Об этом сообщает пресс-служба Авито.



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Более 120 представителей малого и среднего бизнеса обсудили ситуацию на рынке, поделились своим опытом и советами по ведению бизнеса и узнали о новых возможностях для развития предпринимательства.

«Мы делимся последними новостями рынка с нашими клиентами, лайфхаками работы с платформой, а также успешными историями продаж на Авито, чтобы предприниматели могли перенять опыт коллег и успешно вести свой бизнес. Мы видим, что интерес к площадке со стороны бизнеса растет с каждым годом — на данный момент»,— рассказал Илья Адамский, руководитель категории «Строительство и мебель».

Количество посещений раздела со стройматериалами в Краснодаре выросло на 26%, мебели на 39%. По данным аналитиков, на Авито размещено более 15 млн объявлений в категории «Мебель» и более 13 млн — в категории «Ремонт и строительство». В январе 2023 года было произведено 3,3 млн сделок по покупке мебели и стройматериалов.

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«Недавно мы запустили такой инструмент, как аналитика спроса. Он поможет найти перспективную нишу для бизнеса, расширить его на новые категории, оптимизировать ассортимент и вовремя реагировать на колебания рынка»,— сообщила Любовь Мархотко, руководитель продаж категории «Мебель».

Представителям малого и среднего бизнеса рассказали о факторах, влияющих на эффективность размещения, о том, как продавцы могут использовать площадку в качестве инструмента для развития бизнеса по всей России. Успешные предприниматели могли поделиться своим опытом, а новички бизнеса — задать свои вопросы специалистам.

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