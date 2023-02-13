В Краснодаре за ночь израсходовали 700 тонн смеси от гололеда

В Краснодаре в ночь на 13 февраля для обработки дорог от гололеда использовали более 700 тонн песко-соляной смеси. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Для уборки улиц от снега были задействованы 39 единиц спецтехники. Обработка продолжается в настоящее время. Расчисткой придомовых территорий занимаются ТСЖ.

Накануне в Краснодаре прошел снег. Как отметили в гидрометеоцентре «Фобос», осадки в виде снега, мокрого снега и дождей в Краснодарском крае вызваны южной частью циклона, действующего над центральными регионами России.

Анастасия Донскова

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