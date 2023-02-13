Тюменская область заняла третье место в рейтинге комфортной для жизни среды

Тюменская область оказалась в числе регионов-лидеров в рейтинге качества комфортной среды для жизни людей, сообщили в пресс-службе правительства региона. Рейтинг был представлен президенту Владимиру Путину гендиректором АСИ Светланой Чупшевой.

По словам госпожи Чупшевой, высокое место Тюменской области в рейтинге связано с эффективно выстроенными управленческими процессами в медицине и образовании. «Практики региона вошли в перечень рекомендованных для распространения по всей стране. Например, это решение "Кадры под ключ", когда на ранней стадии реализации проекта инвестор формирует государственные задания на подготовку учащихся по конкретным специальностям»,– отметила она.

«За высокими показателями качества жизни, достигнутыми регионом – труд всех тюменцев. Это результат системной совместной работы всех неравнодушных земляков»,– отметил губернатор Александр Моор.

Помимо этого, в регионе выросли показатели качества жилья и инфраструктуры. Речь идет о близости к домам парков и скверов, остановок общественного транспорта, а также об оценке благоустроенности жилья.

Улучшились и условия для открытия бизнеса, благодаря чему число предпринимателей в Тюменской области за минувший год выросло.

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