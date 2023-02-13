Новый гендиректор СМЗ попал под санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении 200 физических лиц. Документ опубликован на официальном сайте главы Украины. В список попали топ-менеджеры и сотрудники российской госкорпорации «Росатом» и ее дочерних компаний, среди них — генеральный директор с недавнего времени подконтрольного корпорации АО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Руслан Димухамедов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Атомредмедзолото Фото: Атомредмедзолото

5 февраля Владимир Зеленский ввел санкции против 200 юрлиц из РФ, в том числе госкорпорации «Росатом», однако СМЗ в этом санкционном списке нет.

Соликамский магниевый завод — единственный в стране производитель редкоземельных элементов и переработчик редкоземельного минерального сырья. В мае 2022 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об истребовании в собственность государства более 89% акций СМЗ, которым владели Петр Кондрашев, Сергей Кирпичев, Тимур Старостин и Игорь Пестриков. Контрольный пакет был передан в собственность Росимущества, 26 января его передали госкорпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса РФ.

Руслан Димухамедов был утвержден гендиректором СМЗ сроком на два года на заседании совета директоров предприятия 17 января. На этой должности он сменил Артура Уртаева, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в хищении принадлежащих СМЗ 250 млн руб.