Микс святого Валентина

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, что подготовили для посетителей Lumicino, Caffe Mandy’s и кондитерская «Без рецепта».

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Московские рестораны в предвкушении Дня святого Валентина. Ресторан Lumicino готовит к 14 февраля дуэт коктейлей за 1,500 тыс. руб. по мотивам мультфильма «Леди и Бродяга». В сет входят светлый ром с кордиалом из манго и маракуйи — для него, грушевая водка с кордиалом из персика и грейпфрута — для нее. И в качестве комплимента тарелка спагетти с фрикадельками на двоих, точь-в-точь как в диснеевской классике про влюбленных собачек. Есть пасту из одной тарелки предлагается приборами.

В Caffe Mandy’s придумали пару праздничных коктейлей по 750 руб. вместе с парфюмерным брендом Molecule. Коктейль Opus Kore, названный в честь одноименного женского парфюма, представляет собой микс водки, вермута Cocchi Rossa, фиалкового ликера и лепестков розы. Коктейль Chicago High, состоящий из бренди, какао-ликера, сухого вермута и битера, отсылает к одноименному мужскому аромату. К обоим миксам прилагаются в подарок миниатюры духов. И так будет до конца февраля.

От алкоголя переходим к сладкому. Кондитерская «Без рецепта» разработала шоколадную коллекцию «Любовь» за 1,4 тыс. руб., которая будет в продаже целых три месяца. В коллекцию вошли четыре вида конфет без сахара и животных продуктов: «Первая любовь» из кешью, «Неразделенная любовь» из молочного и темного шоколада, «Нежная любовь» с зеленым чаем и «Взаимная любовь» с жидкой кокосовой карамелью. Продолжение следует.