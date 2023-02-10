«Новапорт» ожидает рост пассажиропотока в 2023 году

«Новапорт» ожидает рост пассажиропотока в аэропортах, входящих в холдинг. «Мы ожидаем рост. Мы перевозим чуть меньше 30 млн человек. И ожидаем, что 2023 год мы закончим с показателем 31,5-32 млн», - сказал председатель совета директоров «Новапорт Холдинг» Роман Троценко журналистам.

По данным сайта холдинга, «Новапорт» владеет и управляет контрольными пакетами акций в 21 региональных аэропортах, в том числе в Новосибирске, Томске, Кемерове, через компанию Аэропорты большой страны, участвует в капитале аэропортов Благовещенск, Магадан, Оренбург, Орск, Магнитогорск и Элиста.

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Дарья Решетникова, Анна Егорова