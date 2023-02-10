Двенадцать человек погибли при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске

В Новосибирске в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме по ул. Линейной погибли 12 человек, сообщает минздрав Новосибирской области. «Утром 10 февраля найдены тела еще двух женщин», - уточнили в ведомстве.

Накануне в больницы города было доставлено 11 человек, из них двое были позднее выписаны на амбулаторное лечение, девять находятся в медучреждениях города.

Вчера МЧС сообщал, что в поисково-спасательной операции задействовано более 390 человек и 90 единиц техники, для поиска людей задействованы четыре кинологических расчета.

По факту взрыва бытового газа возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования были задержаны 45-летняя и 25-летний жители соседней Омской области, которые, представляясь сотрудниками газовой компании, за несколько дней до взрыва проводили ремонтные работы в нескольких квартирах дома на Линейной.

В регионе 10 февраля объявлен днем траура.

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Анна Егорова