СКА обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ со счетом 5:2

Хоккейный клуб СКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист» на домашнем льду команды из Урала со счетом 5:2. Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

У «Автомобилиста» по шайбе забили Ник Эберт и Патрис Кормье. «Армейцам» очки принесли Марат Хайруллин, оформивший дубль, Дмитрий Яшкин, Захар Бардаков и Роман Рукавишников.

Сейчас СКА лидирует на в Западной конференции КХЛ с 95 очками. «Автомобилист» расположился на третьей строчке конференции «Восток» с 75 очками.

Следующий матч СКА проведет 11 февраля против клуба «Авангард».

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