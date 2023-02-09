Адыгейский полицейский обманом вымогал взятку у бывшего уголовника

В Адыгее оперуполномоченному полиции предъявлено обвинение в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, поступившим из подразделения собственной безопасности МВД Адыгеи, сообщает СКР по республике.

Следствие считает, что в ноябре прошлого года обвиняемый сообщил доставленному в отделение полиции ранее судимому жителю Адыгеи о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело, и предложил за взятку помочь избежать заключения под стражу и уйти от ответственности. Между тем информация об уголовном преследовании гражданина была ложной.

После того как мужчину поместили в следственный изолятор, тот перевел часть требуемой суммы со своей банковской карты, оставшиеся деньги он обещал передать на следующий день. Однако этого не произошло из-за того, что сотрудник полиции был задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

В республиканском МВД уточнили сумму взятки. Она составили 30 тыс. руб.

Андрей Ульченко

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