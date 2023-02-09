В очереди на Керченскую переправу скопилось 277 фур с товарами первой необходимости

В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края скопилось 277 машин. Большинство из них — грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации региона.

Машины находятся на накопительной парковке в поселке Ильич. Там для водителей развернули пункт обогрева и организовали полевую кухню. Все остальные накопительные площадки выведены в резерв, их могут развернуть при необходимости.

Керченская переправа не работает с 5 февраля из-за сильного ветра. Водителям рекомендуют добираться в Крым по сухопутному пути через Херсон и Мариуполь.

Татьяна Ручкина

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