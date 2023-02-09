В Перми будут судить организаторов незаконного игорного клуба

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Перми. Как сообщает пресс-служба управления, в зависимости от роли каждого, двое мужчин и три женщины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр организованной группой) и ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (проведение азартных игр, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Кроме того, один из них обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).

Следствием установлено, что летом 2021 года двое пермяков оборудовали незаконный игорный клуб в нежилом помещении на территории Дзержинского района. Для обеспечения его круглосуточной работы они привлекли трех женщин, которые согласились выполнять функции администраторов азартного заведения и осуществлять непосредственную работу с клиентами. В сентябре 2022 года противоправная деятельность организации была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. За данный период фигуранты извлекли доход свыше 26 млн руб.

В ходе осмотра места происшествия в квартире организаторов незаконной деятельности были обнаружены и изъяты интересующие следствие документы, а в квартире одного из них — наркотические средства. Кроме того, был проведен обыск в помещении игорного клуба, где было изъято оборудование и денежные средства.

Прокуратура Дзержинского района Перми утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу. В пресс-службе надзорного органа сообщили, что дело направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский райсуд. Дело в отношении еще одного соучастника данного преступления выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения, ведется следствие.