Экс-проректор ПГНИУ прокомментировала свое увольнение

Бывший проректор Пермского государственного национального исследовательского университета по молодежной политике и внеучебной работе Елена Малкова сообщила, что ее не уведомляли о кадровых решениях и она не писала заявление об увольнении. Госпожа Малкова заявила 59.RU, что она брала отгул и только 8 февраля, когда был представлен новый проректор, и. о. ректора вуза Игорь Германов ей сообщил о прекращении трудовой деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Елены Малковой Фото: соцсети Елены Малковой

«Мы живем в правовом государстве. Меня заранее не уведомляли о кадровых решениях, заявление об увольнении по собственному желанию я не писала. Я предполагала, что будут какие-либо изменения в связи со сменой руководства вуза. Я приехала из другого города и так же, как все, прочитала, что мое место занял другой человек. Пока я думаю, что буду делать. Но то, что случилось — это ненормально»,— цитирует издание экс-проректора.

Вчера и. о. ректора ПГНИУ Игорь Германов представил своих новых заместителей. Проректором по кадровой политике и социальным вопросам вуза стал Игорь Плотников, в прошлом работавший на руководящих должностях в структуре ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Должности проректора с функционалом, за который будет отвечать господин Плотников, в структуре Пермского университета раньше не было. Проректором по молодежной политике и внеучебной работе была назначена Ольга Мещерякова, ранее занимавшая должность заместителя декана геологического факультета университета. Источники «Ъ-Прикамье» отмечали, что для Елены Малковой это кадровое решение было неожиданным, так как она надеялась проработать в данной должности до истечения контракта 31 декабря текущего года. На церемонии представления новых проректоров господин Германов заявил, что в дальнейшем намерен изменить и структуру управления университетом.