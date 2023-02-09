Краевые власти рассчитывают реализовать пакет в пермской «дочке» «Газпрома» в 2023 году

Правительство Пермского края внесло в региональное заксобрание проект изменений в план приватизации на 2022–2024 годы. В документе, в частности, уточняется, что реализация принадлежащих краю 12% акций АО «Газпром газораспределение Пермь» переносится с 2022-го на 2023 год. Причина: в компании проводится процедура увеличения уставного капитала.

В пояснительной записке говорится, что краевые власти по-прежнему ожидают доходов от реализации этого актива в размере 510 млн руб.

Напомним, ранее краевые власти исключили из плана приватизации 25% долей в ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Причины этого не пояснялись. Как сообщали источники «Ъ-Прикамье», актив исключили из-за его убыточности — на0балансе ООО числится многомиллионная дебиторская задолженность. По одной из версий, «Газпром» был готов купить 25% за 1 руб.