Пермьстат: оборот непродовольственной розницы в Пермском крае снизился на 13,6%

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — декабре 2022 года сложился в сумме 662,6 млрд руб., что на 7,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Пермьстат. Оборот торговли пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, остался на уровне 2021 года. Оборот торговли непродовольственными товарами к году снизился на 13,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 января 2023 года составил 42,5 млрд руб., что соответствует 39 дням торговли.

Оборот общественного питания в регионе в 2022 году, наоборот, увеличился по сравнению с 2021-м на 5,1% — с 23,8 до 29,3 млрд руб.