«Закон не гарантирует, что не может быть фальсификаций, но они маловероятны»

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у всех подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также попавших под административный арест. До этого анализ ДНК брали только у осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Краснодарский адвокат Геннадий Хорольский прокомментировал закон.



Геннадий Хорольский

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«Я эти поправки оцениваю положительно. Они помогут не только раскрывать преступления, но и более эффективно идентифицировать пропавших без вести, устанавливать личность человека, чей труп не опознан, устанавливать родственные отношения разыскиваемых.

Не думаю, что существуют риски несанкционированного использования этих данных, в основном потому что проблема для человека возникает не после включения его геномной информации в базу, а намного раньше — в связи с совершением им противоправных действий.

На практике это будет выглядеть так. У осужденных, подозреваемых или арестованных будут брать мазок изо рта ватной палочкой, обрабатывать реагентами и определять геномную информацию. Получится как бы формула. Те образцы, которые сдал человек, уже не смогут быть использованы, потому что они подверглись обработке реагентами. Куда-то просто так их перенести очень сложно.

Конечно, закон не гарантирует, что не может быть фальсификаций, но это минимизировано. Кроме того, регламентировано, кто может быть привлечен к ответственности за несоблюдение обязательных требований и алгоритмов сбора, обработки и использования этих данных: это должностные лица соответствующих госорганов и учреждений, а также те, кто получил доступ к биоматериалу и геномной информации по долгу службы.

Также следует учитывать, что виновность не может быть установлена только на основании биоматериалов. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности всех имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. И никакие доказательства не имеют для него заранее установленной силы.

Для обоснованного и законного обвинения только лишь одного положительного результата сравнительного исследования геномной информации с данными государственной геномной регистрации недостаточно. Такое совпадение предполагает значительный по объему предстоящий комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий для получения объективных доказательств по делу.

И даже нахождение биоматериалов подозреваемого на месте преступления еще не делает его виновным. Уголовно-процессуальным законом определено, что ни одно доказательство не является приоритетным. Даже признательные показания могут быть положены в основу обвинения, если они подтверждаются совокупностью других доказательств».

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