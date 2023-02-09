За помощью после обрушения подъезда в Новосибирске обратились 10 человек

После взрыва газа в жилом доме на улице Линейной в Новосибирске за помощью обратились 10 человек, сообщили в экстренных службах. Причины обращений – отравление угарным газом, стресс. На данный момент известно о двух погибших и семи пострадавших.

В доме четыре подъезда, в каждом из них – по 15 квартир. Предварительно – в обрушившемся подъезде проживало 30 человек, сообщает «Интерфакс».

На место происшествия прибыл прокурор области Александр Бучман. По сообщению ведомства, на месте происшествия работает мобильная приемная прокуратуры области по установлению обстоятельств и причин пожара, восстановлению прав граждан в результате пожара. Организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ, связанная с произошедшим взрывом бытового газа.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о взрыве бытового газа в доме на улице Линейная произошло в 07:43 по местному времени (03:43 мск). «В результате произошло обрушение среднего подъезда пятиэтажного жилого дома. Происходит тушение горящих квартир, разбор завалов и проверка рядом расположенных квартир», – сообщили в МЧС.

В МЧС РФ уточнили, что площадь пожара составляет 300 кв м. Из дома эвакуированы 50 человек.

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Лолита Белова