В Усть-Лабинске будут судить покойника за убийство знакомого

Жителя Выселок, который не дожил до конца следствия и скончался в СИЗО, будут судить за убийство знакомого. Уголовное дело рассмотрит Усть-Лабинский районный суд, пишет «Усть-Лабинск Инфо».

Согласно обвинительному заключению, 5 октября 2022 года в станице Кирпильской во дворе частного дома следователи обнаружили труп мужчины с ножевым ранением. Удар был нанесен в область сердца. Погибшим оказался 36-летний Валерий Д. Рядом с ним находился 46-летний Сергей С. Он был пьян, но при этом сознался, что совершил убийство.

Следствие выяснило, что дом принадлежал главе одного из Кирпильских крестьянско-фермерских хозяйств. Он использовался в качестве жилья для полевых работников и хранения сельхозтехники. Погибший и подозреваемый работали у фермера в полях. Сергей С. приехал на заработки из Выселок, Валерий Д. — из Ставропольского края.

Сергея С. взяли под стражу и поместили в СИЗО, где он умер от тяжелой формы туберкулеза.

Следствие не сомневается в виновности Сергея С., поэтому обвинительное заключение после утверждения прокурором направлено в суд. Не исключено, что судья прекратит дело в связи со смертью подсудимого. Или же вынесет обвинительный приговор с освобождением от наказания в связи с невозможностью его исполнения.

Екатерина Мухамедова

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