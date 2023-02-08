«Водоканал» до июля 2024 года построит водопровод в Шушарах за 1,4 млрд рублей

ГУП «Водоканал» Санкт-Петербурга объявил конкурс на строительство водопроводных и канализационных сетей для подключения новых домов в Шушарах. Речь идет о многоэтажках к югу от Новгородской улицы.

Максимальная цена работ составляет 1,4 млрд руб., подрядчика назовут 2 марта. Завершить работы следует до 30 июня 2024 года. По контракту подрядчик проложит 2,29 тыс. метров водопровода и 3,5 тыс. метров самой канализации.

В начале февраля «Ъ-СПб» рассказывал, что двух ведущих инженеров «Водоканала» задержали в Петербурге по делу о взятке.

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