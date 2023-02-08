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На жителя Белоглинского района завели дело за изготовление 1 кг марихуаны

В отношении жителя Белоглинского района возбудили уголовное дело за изготовление 1 кг марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

50-летний мужчина обнаружил на окраине села Белая Глина дикорастущие кусты конопли. Он оборвал их, высушил и изготовил марихуану для личного употребления. Общая масса запрещенного вещества составила около 1 кг.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. На период следствия он находился под подпиской о невыезде. Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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