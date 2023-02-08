Движение на сочинской трассе затруднено из-за перевернувшегося и загоревшегося ночью грузовика

Ночью на Трассе Джубга — Сочи перевернулся и загорелся грузовик с прицепом, его потушили, но, пока последствия ДТП не убрали с проезжей части, движение затруднено. Об этом сообщает ФКУ «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ночь на 8 февраля трассе Джубга-Сочи перевернулся грузовик с прицепом

Фото: пресс-служба ФКУ "Черноморье" В ночь на 8 февраля трассе Джубга-Сочи перевернулся грузовик с прицепом

Фото: пресс-служба ФКУ "Черноморье"

Инцидент произошел на 103-м км трассы (согласно данным картографических сервисов в районе Туапсе). Водитель грузовика Volvo с прицепом не справился с управлением. По предварительным данным, транспорт перевозил сантехнику и был перегружен.

В результате опрокидывания произошел разлив ГСМ и в последующем — возгорание, с которым справились пожарные.

К утру фуру подняли, теперь предстоит поднять прицеп. Пока движение частично затруднено и осуществляется по одной полосе при помощи ГИБДД. Ожидается, когда собственник груза разгрузит фуру.

Михаил Волкодав

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