В сочинском селе восстановили поврежденный оползнем водовод

В сочинском селе Раздольное восстановили водовод, который был поврежден подвижкой грунта. Об этом сообщили в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Активизировавшийся оползневый процесс спровоцировал три серьезных повреждения на магистральном водоводе в районе улицы Кленовой. Он обеспечивает ресурсом около 3 тыс. жителей.

Ремонтные работы проводились вручную из-за сложного рельефа местности и погодных условий, которые не позволяли применять тяжелую спецтехнику. Устраняли аварию три бригады специалистов посменно в круглосуточном режиме. Утром 8 февраля систему водоснабжения начали наполнять. Стабилизировать подачу ресурса окончательно планируется к обеду.

Татьяна Ручкина

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