Днем города в Абакане может стать любая суббота августа

Власти Абакана планируют изменить дату празднования Дня города. Этот вопрос рассмотрит ближайшая сессия горсовета.

Проект решения сессии одобрил комитет по социальным вопросам, мандатным вопросам и депутатской этике муниципального парламента. «Предлагается внести изменения в ст. 7 устава города Абакана в части даты празднования Дня города, установив, что этот праздник отмечается в одну из суббот августа, конкретная дата празднования Дня города ежегодно устанавливается постановлением администрации города Абакана»,– говорится в сообщении официального портала столицы Республики Хакасия.

В настоящее время День города отмечается в третью субботу августа. По данным пресс-службы мэрии, в прошлом году был проведен опрос горожан о целесообразности изменения даты. В нем приняло участие 3,5 тыс. человек, 42,8% набрал вариант «первая суббота августа».

Кроме того, в устав Абакана предложено внести положение о том, что городской традицией является шествие выпускников школ по центральным улицам города в честь сдачи экзаменов и окончания учебного заведения.

Сессия горсовета запланирована на 14 февраля.

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Валерий Лавский