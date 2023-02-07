Горсуд Петербурга оставил в силе оправдательный приговор по делу о сексуальном насилии над воспитанниками детдома

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений оправдательный приговор руководителям и нескольким воспитанникам петербургского Центра содействия семейному воспитанию №8, обвиненным в сексуальном насилии над другими воспитанниками учреждения. Приговор пытались обжаловать представители потерпевших и сторона обвинения, ранее с просьбой к генпрокурору о пересмотре приговора обращался глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

«Судом первой инстанции все фигуранты были оправданы в связи с отсутствием события преступления. За ними признано право на реабилитацию. Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда, рассмотрев дело в закрытом режиме, оставила приговор районного суда без изменений»,— сообщила во вторник, 7 февраля, объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело о сексуальном насилии в детдоме №8 длилось с 2018 года. Согласно позиции следствия, бывший директор школы №565 Станислав Виноградов, экс-замдиректора Центра содействия семейному воспитанию №8 Михаил Елин, а также три бывших воспитанника детдома Павел Прикащиков, Кирилл Покалюка и Андрей Соловьев обвиняемые в течение 15 лет совершили 23 факта насилия над детьми. Прокуратура требовала для них от 13 до 25 лет лишения свободы. Станислав Виноградов умер во время следствия. Пострадавшие Алексей Григорьев и Руслан Шихахмедов позже заявили, что дали ложные показания под давлением, но третий пострадавший намерен добиваться обвинительного вердикта.

О деталях дела читайте в материале «Ъ» «Воспитание заменялось насилием».

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