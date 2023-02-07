В Усть-Лабинском районе в столкновении двух авто пострадали семь человек

В результате столкновения автомобилей «Нива» и Ford на автодороге «Краснодар — Кропоткин — граница со Ставропольским краем» в Усть-Лабинском районе пострадали семь человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Авария произошла в 7:50 во вторник, 7 февраля. По предварительным данным, водитель «Нивы» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ford.

«На осмотр в медицинское учреждение доставлены оба водителя и пассажиры транспортных средств. Всего семь человек, несовершеннолетних среди них нет»,— говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Тат Гаспарян

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