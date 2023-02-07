В Петербурге ищут пенсионера, трижды изнасиловавшего подростка

Жительница Новгородской области спустя два года узнала, что ее несовершеннолетняя дочь подверглась сексуальному насилию в семье ее гражданского мужа. В полицию мать обратилась накануне, пишет «Фонтанка».

По предварительной информации, летом 2021 года женщина с тремя детьми переехала в квартиру на Тихоокеанской улице в Парголово. Здесь проживал ее гражданский муж с пожилыми родителями. Отец возлюбленного, 74-летний пенсионер, якобы тем же летом впервые изнасиловал на тот момент ее 14-летнюю дочь. В январе 2023 года все вновь якобы повторилось. Узнав об этом женщина забрала детей, уехала и написала заявление в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, подозреваемого ищут.

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