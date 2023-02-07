Аэропорт Тобольска получил статус международного

Тобольский аэропорт им. Семена Ремезова (Тюменская область) открыли для выполнения международных перелетов, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства РФ. «Установить в нем воздушный грузо-пассажирский, работающий на нерегулярной основе многосторонний пункт пропуска через государственную границу России»,– следует из документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Сибур» Фото: Пресс-служба «Сибур»

Строительство аэропорта началось в 2019 году, а его открытие состоялось в конце сентября 2021 года. Проект реализован нефтегазохимической компанией СИБУР при поддержке правительства Тюменской области. Инвестиции составили 19 млрд руб. Холдинг «Аэропорты Регионов», выступивший консультантом проекта, на пять лет получил управление аэропортом.

Пропускная способность аэропорта до 380 человек в час. По итогам 2022 года аэропорт обслужил около 100 тыс. пассажиров. При этом гендиректор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский отметичал, что с учетом инвестиций зона эффективности аэропорта составляет примерно 300 тыс. пассажиров в год.

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