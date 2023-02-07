В обработке улиц Краснодара от снега задействовали 670 человек и 34 единицы техники

В Краснодаре обработкой от снега тротуаров, подземных пешеходных переходов и остановок занимаются 670 человек и 34 единицы техники. Для этого в городе расставлено более 2 тыс. контейнеров с пескосоляной смесью. Об этом сообщил мэр Евгений Наумов в Telegram-канале.

Еще 39 комбинированных машин обрабатывали мосты и магистральные дороги противогололедными материалами. Кроме того, управляющие компании и ТСЖ очищают дворы и придомовые территории.

«Работа продолжается. Ситуация находится под контролем. За обстановкой на улицах города круглосуточно следят специалисты ЕДДС и Центра мониторинга дорожного движения и транспорта»,— отметил Евгений Наумов.

Ночью в Краснодаре выпал первый в 2023 году снег. В связи с этим на улицы города вышла снегоуборочная техника.

Татьяна Ручкина

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