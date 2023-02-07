ХК «Автомобилист» проведет домашний матч с «Витязем»

Во вторник, 7 февраля, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет второй матч с ХК «Витязь» (Московская область). Игра начнется в 19:00 (екб) в КРК «Уралец».

ХК «Витязь» из 59 игр в текущем сезоне КХЛ победил в 31-й и занимает шестое место в конференции «Запад». По итогу прошлой встречи команд победу одержал «Автомобилист».

Предыдущая игра уральского клуба в этом сезоне была с «Трактором» (Челябинск). Матч завершился поражением команды из Екатеринбурга со счетом 1:2. С начала сезона «ХК Автомобилист» провел 58 игр, в 32 из которых одержал победу. Уральский клуб занимает третье место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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