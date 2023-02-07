Ночью на дороги Краснодара вышла снегоуборочная техника

Ночью в снегопад в Краснодаре комбинированные дорожные машины приступили к обработке магистральных дорог и дорог первой очереди пескосоляной смесью. Об этом сообщает МЦУ города.

«Дороги, мосты и путепроводы расчищали и обрабатывали от гололеда. Тротуары, остановки и подземные переходы также не остались без внимания»,— отметили в МЦУ Краснодара.

Прогнозируется, что снег будет идти весь день. В связи с этим в МЦУ рекомендуют водителям машин с летней резиной воспользоваться общественным транспортом.

Татьяна Ручкина

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