На Кубани прогнозируют мокрый снег и сильный дождь

В ближайшие дни в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, мокрый снег, а также усиление ветра. Такой прогноз озвучил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в регионе осадки станут сильными во вторник, 7 февраля. На проводах и ветвях деревьев образуются ледышки. В Новороссийске ожидается ураганный ветер с порывами до 33 м/с. Причиной такой непогоды станет столкновение теплого южного воздуха с холодными массами, которые будет приносить антициклон.

«Это будет так называемая новороссийская бора. Она появляется при ветре восточной фазы - воздушные массы переваливаются через горный хребет и обрушиваются на Новороссийск», - отметил Роман Вильфанд.

Сильные осадки и ветер затронут и другие регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В Крыму также прогнозируются снег и мокрый снег, усиление ветра до 25-30 м/с.

Ночью с 5 на 6 февраля из-за сильных порывов ветра была приостановлена работа Керченской переправы. Там прогнозируют ветер до 20 м/c.

Татьяна Ручкина

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