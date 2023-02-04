«Визитная карточка — авторский сет "Соль"»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, что предлагает обновленное заведение под руководством шеф-повара Андрея Голубева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Вновь открывшийся ресторан Cevicheria Елизаветы Стахановой после реконструкции возмужал и повзрослел, решительно взяв курс на fine dining. Теперь он занимает втрое больше пространства, радует 50 оттенками серого в благородном интерьере и предлагает авторский сет «Соль» шеф-повара Андрея Голубева, который работает в Cevicheria с первого открытия в 2017 году. Кстати, прежние хиты — севиче — сохранились в меню a la carte, и сейчас раздел raw заметно расширился — появился аквариум с устрицами, морскими ежами и крабами. Но визитная карточка обновленного ресторана — это, конечно же, «Соль», включающая семь блюд в сочетании с разными видами мексиканской соли и по желанию с винным пейрингом. Копченая, острая, цветочная, червячная — каждый вид соли имеет свой состав, название и «работает в блюде» определенным образом, подчеркивая его вкус. Красная креветка карабинерос с пюре из корня сельдерея и икрой из апельсина приправляется солью Ajo tostado с дегидрированными гранулами чеснока. Вкус угольной рыбы, глазированной в свекольном соусе, подчеркивает Ahumada. Ее коптят в течение недели на ореховых и яблоневых дровах. К говяжьей вырезке предлагается сразу три вида соли, их можно распробовать по отдельности или смешать. В финале ужина подается крем-брюле со стружкой тунца, мороженым из белых грибов и солью с черным перцем. Пожалуй, такой гастрономической «перчинки» прежней Cevicheria как раз и не хватало.