Более 80% россиян хотели бы повысить уровень цифровой грамотности. Об этом свидетельствует исследование Финансового университета при правительстве, проведенное при участии научного проекта «Ломоносов» при поддержке группы компаний «Интеррос». Согласно данным, приведенным журналом «Компания», в среднем россияне оценивают свои знания в области цифровых прав на 2,4 балла из 5. В Финансовом университете считают, что россияне сейчас не готовы к цифровым трансформациям в обществе и государстве. Отличить друг от друга области цифровых финансовых активов и криптовалют могут лишь 20%. Тем не менее в университете считают, что даже такой показатель можно считать довольно высоким.

Группа подрядчиков YouTube в Техасе 3 февраля проводит забастовку из-за принудительного возвращения в офис. За это проголосовала вся команда из 43 подрядчиков YouTube Music. Кроме того, работников не устраивает размер их заработной платы — $19 в час, которых не хватит на переезд и дальнейшую жизнь в Остине, где находится офис компании.

Компания Ford объявила о возвращении в «Формулу-1». С 2026 года американский бренд будет представлен в чемпионате мира в сотрудничестве с австрийской командой Red Bull Racing. Ford доминировал в «Формуле-1» в 1960-1970-е годы, а из чемпионата мира марка ушла в 2004 году.