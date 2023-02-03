Правительство РФ выделило Саратовской области на догазификацию 8 млн рублей

Cаратовской области дополнительно выделили на догазификацию 8 млн руб. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Область оказалась в числе 54 регионов, которым выделили дополнительное финансирование на эти цели.

С учетом регионального софинансирования из этих средств будут выплачиваться субсидии льготным категориям участников догазификации, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны и многодетным семьям.

В Саратовской области субсидия составит 100 тыс. руб. Ею можно будет компенсировать расходы на работы внутри участка и покупку оборудования.

Марина Ковалева