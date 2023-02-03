В краснодарских школьных столовых обновят меню

В столовых краснодарских школ обновят меню с учетом предпочтений детей, сообщили в пресс-службе мэрии. В него войдут мясные блюда, различные гарниры и выпечка, а также блюда из непопулярных у школьников продуктов — печени, рыбы и творога, приготовленных по новым рецептам. Всего отобрано 15 новых блюд.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Презентация и дегустация нового школьного меню прошла с участием родителей и специалистов Роспотребнадзора в рамках заседания межведомственного Совета по вопросам организации питания в муниципальных образовательных учреждениях.

«Наша цель — совершенствовать школьное меню, заменить невостребованные блюда на более привлекательные для детей и сделать так, чтобы все они были не только вкусными, но и полезными»,— отметила заместитель главы города Лилиана Егорова.

В настоящий момент питание учащихся в Краснодаре обеспечивают семь предприятий-поставщиков: МУП «КШП №1», ООО «КШП «Русь», ООО «Анприс», ООО «Виктория-96», ООО «КШП «Кубаночка-93», ООО «Столовая "Кулинар"», ООО «Комбинат питания «Забота».

Наталья Решетняк

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