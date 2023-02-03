БЦ «Пулково Скай» в Петербурге перешел от финских собственников фонду Balchug Capital

Финские компании EKE Finance Oy и Vicus Oy продали свои доли в одном из крупнейших в Санкт-Петербурге бизнес-центре класса «А» «Пулково Скай». Новым владельцем актива стал фонд Balchug Capital бизнесмена Давида Амаряна. Об этом сообщили в консалтинговой компании IBC Real Estate, выступившей консультантом сделки.

EKE Finance Oy владела 60% долей в БЦ, Vicus Oy — 40%. Сумма сделки не раскрывается, однако член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян называет ее «крупнейшей инвестиционной» на офисном рынке Петербурга. Господин Амарян назвал сделку «знаковой», отметив, что фонд выступил в качестве стратегического инвестора.

«БЦ «Пулково Скай» — крупнейшее в Петербурге офисное здание А-класса, построенное EKE Group. Общая площадь составляет 16,6 тыс. кв. м.

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