В Ейском районе отменили карантин, введенный из-за африканской чумы свиней

В Ейском районе отменили карантин, введенный из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на территории свиноводческого комплекса «Торговый дом "Ясени"» в Александровском сельском поселении. Соответствующее постановление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева опубликовано на портале администрации региона.

Заключение о ликвидации очага заболевания было вынесено 30 января. На протяжении 180 календарных дней на территории предприятия продолжит действовать запрет на реализацию и вывоз свиней, продуктов убоя и их переработки, не прошедших термическую обработку (от 70°С).

«Рекомендовать комплектование поголовьем свиней на территории бывшего эпизоотического очага и угрожаемой зоны проводить не ранее чем через год после отмены карантина»,— говорится в тексте документа.

Вспышка заболевания в Ейском районе произошла в декабре прошлого года. На территории очага инфекции ввели карантин. Ранее на предприятии ООО «Торговый дом "Ясени"» уничтожили 20 тыс. свиней в рамках борьбы с распространением АЧС.

Анастасия Донскова

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