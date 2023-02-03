ХК «Автомобилист» в пятый раз встретится с челябинским «Трактором»

В пятницу, 3 февраля, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет пятый матч с ХК «Трактор» (Челябинск). Игра начнется в 19:00 (екб) в КРК «Уралец».

ХК «Трактор» из 58 игр в текущем сезоне КХЛ победил в 24-х и занимает последнее, одиннадцатое место в конференции «Восток». При этом в двух из четырех прошлых встречах челябинской и екатеринбургской команд в текущем сезоне победу одержал «Трактор».

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» в этом сезоне была с «Нефтехимиком» (Нижнекамск). Матч завершился поражением команды из Екатеринбурга со счетом 3:4. С начала сезона «ХК Автомобилист» провел 57 игр, в 32 из которых одержал победу. Уральский клуб занимает третье место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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