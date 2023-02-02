«На первом месте страх перед пешеходами, перебегающими дорогу»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, чего водители боятся больше всего, согласно исследованию «Ренессанс Страхования».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Все мы догадываемся, какие два слова образовали понятие «автострахование», поэтому неудивительно, что компании, оказывающие эти услуги, в том числе изучают всевозможные фобии тех, кто садится за руль. По статистике, самыми распространенными причинами ДТП становятся столкновения с другими автомобилями — на них приходится 37% случаев. На втором месте повреждение автомобиля посторонними предметами, например, камнем, вылетевшим из-под колеса другой машины.

Между тем, судя по опросу, проведенному группой «Ренессанс», боимся мы в первую очередь немного иных аварий. На первом месте, как показало исследование, страх перед пешеходами, перебегающими дорогу в неположенном месте. Этими опасениями поделились 48% опрошенных, то есть почти половина. Больше всего этого боятся автомобилисты из Санкт-Петербурга. Причины в исследовании, увы, не комментируются. То ли в северной столице водители более ответственны по отношению к чужим жизням, то ли пешеходы там, наоборот, безответственны по отношению к своей жизни и бегают где попало.

На втором месте потеря контроля над автомобилем, а на третьем — боязнь внезапного появления животного. Что удивительно, боязнь перед представителями фауны есть у 75% москвичей и только у половины красноярцев. То есть близость тайги со зверьем здесь ни при чем, главное — сибирский характер. Хотя в Новосибирске, например, почему-то больше, чем в других регионах страны, опасаются агрессивных водителей.

Есть у «Ренессанс Страхования» и еще одно любопытное исследование. Как вы думаете, чего россияне больше всего опасаются в электромобилях? Я вот думал: оказаться на обочине дороги с полностью разряженной батареей. Но, как оказалось, эта фобия лишь на третьем месте. А на первом — боязнь короткого замыкания и удара электротоком. Один мой знакомый собаковод поделился, что с тех пор как во дворе стали парковаться электромобили, он на всякий случай вместо стальной цепочки стал использовать кожаный поводок.