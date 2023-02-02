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Коммерсантъ FM
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«На первом месте страх перед пешеходами, перебегающими дорогу»

Дмитрий Гронский — о фобиях автомобилистов

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, чего водители боятся больше всего, согласно исследованию «Ренессанс Страхования».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Все мы догадываемся, какие два слова образовали понятие «автострахование», поэтому неудивительно, что компании, оказывающие эти услуги, в том числе изучают всевозможные фобии тех, кто садится за руль. По статистике, самыми распространенными причинами ДТП становятся столкновения с другими автомобилями — на них приходится 37% случаев. На втором месте повреждение автомобиля посторонними предметами, например, камнем, вылетевшим из-под колеса другой машины.

Между тем, судя по опросу, проведенному группой «Ренессанс», боимся мы в первую очередь немного иных аварий. На первом месте, как показало исследование, страх перед пешеходами, перебегающими дорогу в неположенном месте. Этими опасениями поделились 48% опрошенных, то есть почти половина. Больше всего этого боятся автомобилисты из Санкт-Петербурга. Причины в исследовании, увы, не комментируются. То ли в северной столице водители более ответственны по отношению к чужим жизням, то ли пешеходы там, наоборот, безответственны по отношению к своей жизни и бегают где попало.

На втором месте потеря контроля над автомобилем, а на третьем — боязнь внезапного появления животного. Что удивительно, боязнь перед представителями фауны есть у 75% москвичей и только у половины красноярцев. То есть близость тайги со зверьем здесь ни при чем, главное — сибирский характер. Хотя в Новосибирске, например, почему-то больше, чем в других регионах страны, опасаются агрессивных водителей.

Есть у «Ренессанс Страхования» и еще одно любопытное исследование. Как вы думаете, чего россияне больше всего опасаются в электромобилях? Я вот думал: оказаться на обочине дороги с полностью разряженной батареей. Но, как оказалось, эта фобия лишь на третьем месте. А на первом — боязнь короткого замыкания и удара электротоком. Один мой знакомый собаковод поделился, что с тех пор как во дворе стали парковаться электромобили, он на всякий случай вместо стальной цепочки стал использовать кожаный поводок.

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