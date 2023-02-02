Экс-директор «Розы Хутор» создает бизнес по управлению «звездными» отелями под своими брендами

Бывший руководитель сочинского горнолыжного курорта «Роза Хутор», а ныне гендиректор девелоперской компании «Васта Дискавери» Сергей Бачин рассказал «РБК» о планах заняться управлением отелями под своими брендами вместо уходящих с российского рынка международных.

Необходимость в создании собственной компании по управлению отелями возникла на фоне санкций, рассказал он изданию.

Сообщается, что на курорте Завидово, который развивает бизнесмен, сейчас строится несколько гостиниц, которые изначально планировали открыть под международными брендами группы Accor и Rezidor Hotel Group. Но после начала событий в Украине те приняли решение более не работать в России.

Новая компания «Васта Отель Менеджмент» будет развивать гостиницы под собственными брендами и предлагать свои услуги по управлению отелями другим игрокам. Отмечается, что она планирует развивать четыре отельных бренда от трех до пяти звезд — «Эбеко», «Рябина», «Эрбелья» и «Васта», при этом первые гостиницы под брендами «Рябина» и «Эрбелья» появятся в Завидово. Строительство пятизвездочных отелей «Васта» пока не планируется, но бренд подготовлен на случай, если западные отельеры уйдут с рынка.

Михаил Волкодав

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