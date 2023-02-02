ТАСС: Минобороны закупило более тысячи планшетов с ОС «Аврора» для чиновников

Минобороны России закупило более тысячи планшетов с отечественной операционной системой «Аврора» для высокопоставленных должностных лиц ведомства. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Эту информацию подтвердил источник агентства в области IT-технологий.

«Аврора» — российская мобильная операционная система, разработанная «Ростелекомом». Как узнал «Ъ», Минцифры планирует выделить на поддержку операционной системы 22 млрд руб. При этом ОС «Аврора» будет использоваться исключительно в госсекторе.

Подробнее — в материале «"Аврора" за бортом».

Анастасия Ларина